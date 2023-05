150 anni del Cai Biella, regaliamoci un'opera d'arte

Se non sai cos’è te lo spiego con le parole del Maestro MICHELANGELO PISTOLETTO che ne è l’ideatore: Il TERZO PARADISO è la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana, fino alle dimensioni globali raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia. Il TERZO PARADISO è la terza fase dell’umanità, che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura… Il TERZO PARADISO è il grande mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità nella visione globale.

TI PIACE L’IDEA? Allora portaci un oggetto che racconta del TUO personale rapporto con la MONTAGNA. Può essere un oggetto qualsiasi, quello che è importante è il SIGNIFICATO che ha per TE VUOI QUALCHE ESEMPIO? Uno zaino, un paio di scarponi, o di ramponi, una piccozza, una corda, o una giacca, anche solo una maglietta o una borraccia, se vuoi un paio di sci, o il casco LEGAGLI ASSIEME UN BIGLIETTO con UN TUO PENSIERO il tuo nome e cognome, il telefono e la mail per la restituzione CONSEGNACELO entro il mattino di SABATO 20 MAGGIO, a CITTADELLARTE, sede dell’ASSEMBLEA nazionale dei DELEGATI CAI, in VIA SERRALUNGA 27, BIELLA

Tra il pomeriggio del sabato e la mattina della domenica, volontari costruiranno, con gli oggetti ricevuti, il segno grafico del TERZO PARADISO DELLA MONTAGNA, che sarà ripreso dall’alto con un DRONE SAREMO così TUTTI ARTEFICI DI UN’OPERA COLLETTIVA, espressione della COMUNITÀ CHE VIVE E AMA LA MONTAGNA, MANIFESTO DEI VALORI CONDIVISI CHE ANIMANO IL CAI.

Domenica 21 maggio, a conclusione dell’Assemblea dei delegati, dal primo pomeriggio, potrai recuperare il tuo oggetto. Se non potrai esserci lo potrai riavere rivolgendoti in sezione, via Pietro Micca 13, nei consueti orari di sportello. INFO: segreteria@caibiella.it, 015 21234.