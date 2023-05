Gaglianico: al via i lavori di riqualificazione della residenza per anziani

Dopo aver ultimato i lavori relativi all’ampliamento della Casa di Riposo di Gaglianico la società Anteo inizierà martedì 16 maggio quelli per la riqualificazione della parte preesistente.

L’intervento consisterà nelle opere da decoratore, rifacimento bagni, riqualificazione facciate e serramenti finalizzate al miglioramento per raggiungere i massimi standard qualitativi di abitabilità dei locali. I lavori in oggetto riguarderanno anche l’ambulatorio comunale dei medici di famiglia e per questo, con il coordinamento dell’ASL, detti ambienti verranno spostati nei locali dell’ex ambulatorio comunale sito nel retro del Comune di Gaglianico.

«Al fine di informare i cittadini - dichiara il Sindaco Paolo Maggia - stiamo predisponendo un’apposita segnaletica. Sono felice per questo ulteriore intervento volto alla riqualificazione della struttura della nostra Casa di Riposo che va a completare cosi al meglio un progetto iniziato nel lontano 2005 e che oggi porterà alla creazione di ulteriori 76 posti letto che contribuiranno al benessere dei nostri anziani».