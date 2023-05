I genitori interessati ad iscrivere il proprio figlio/a presso l'Asilo Nido Livio e Lina Bider, sono invitati all'Open Day sabato 20 maggio dalle ore 10 alle ore 12.

L'evento si terrà preso l'Asilo Nido, con ingresso da Via Marconi 55.

Per prenotare il posto, contattare il numero: 370-1553741Le educatrici saranno a disposizione per la visita degli spazi e per darvi tutte le informazioni sul servizio.