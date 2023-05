Biella "Distretto urbano del commercio", il logo in piazza San Paolo

Mentre prosegue la posa in via Italia delle casse per l’impianto di filodiffusione, un’altra iniziativa legata a supportare le attività commerciali cittadine, effettuata nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio, è stata portata a termine. Nella mattinata di oggi venerdì 12 maggio, l’assessore al Commercio e sviluppo economico Barbara Greggio, affiancata da Mario Novaretti (Ascom), Massimo Foscale (Confartigianato), Angelo Sacco (Confesercenti) e Gionata Pirali (Cna) ha messo in evidenza la scritta tridimensionale posizionata davanti alla stazione San Paolo. La scritta segna il perimetro del Distretto Urbano del Commercio.

“La progettualità presentata per il nostro D.U.C. ci ha fatto ottenere un contributo, a fondo perduto, dalla Regione Piemonte della somma di 50.596,00 euro – ricorda l’assessore Greggio -. Le attività che i commercianti ci hanno richiesto, compatibili con le linee guida regionali, erano: l’impianto di filodiffusione in via Italia, la presenza di una scritta tridimensionale, l’aggiornamento data-base attività commerciali e la ricerca di strumenti digitali in grado di facilitare la vendita. Siamo partiti dalla filodiffusione, per cui la nostra amministrazione sta ricevendo numerosi complimenti da parte dei commercianti, tanto che tra gli obiettivi futuri c’è anche quello di cercare di portarla in altre aree della città, che rappresenta solo la prima iniziativa volta a supportare le attività commerciali e ora stiamo proseguendo con la scritta tridimensionale. Nei prossimi mesi continueremo con l’obiettivo di rilanciare il Distretto Commerciale in città”.