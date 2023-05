Cimitero degli animali a Biella, individuato un terreno

In Italia, come in altri Paesi, gli animali sono sempre più tenuti in considerazione, tanto è vero che ci sono spiagge per animali, palestre all'aria aperta per loro, e anche cimiteri. Il più vecchio in Italia è quasi per certo Casa Rosa, che risale al 1923, dove lapidi si alternano a casettine di legno colorate, con peluche, fiori veri e finti, bigliettini, ciondoli, girandole, dediche. Ciascuno qui può ricordare il proprio cucciolo come meglio crede. E a breve anche Biella avrà il suo cimitero per gli animali da compagnia.

Ad occuparsi di trovare l'area adatta e a studiare un regolamento è l'assessore alla Tutela degli Animali del Comune di Biella Gigliola Topazzo. "Da mesi ci stiamo lavorando - spiega -. Non è semplice perchè ci sono diverse condizioni che non possono essere trascurate, ma ci siamo quasi, finalmente. Ora forse abbiamo finalmente trovato il terreno adatto: stiamo procedendo con le analisi idrogeologiche e se secondo l'Asl di Biella sarà quello adatto, inizieremo i lavori per adattarlo e prepareremo un regolamento".

Che siano cani o gatti o altri animali poco importa. A Biella potranno essere seppelliti in un posto dedicato a loro, e non sarà solo per gli animali cittadini. La località al momento non viene però ancora svelata. "Il fatto è che dobbiamo cercare un terreno molto grande perchè anche se lo facciamo noi in città, immagino già che arrivino anche da altri Comuni perchè non ce ne sono da queste parti. Se ce lo chiederanno non lo negheremo, ci sarà dunque un regolamento che terrà conto dell'eventualità di ospitare animali che arrivino fuori".

Altro paletto è che sia vicino a un cimitero perchè la destinazione d'uso dell'area è già quella. "Se si trattasse di un terreno agricolo o altro - conclude l'assessore Topazzo - dovremmo fare un cambio e ci sarebbe più burocrazia. Noi stiamo cercando di fare le cose in maniera semplice per non metterci tanto tempo a metterlo a disposizione dei cittadini".