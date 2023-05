Ai microfoni di Studio Aperto Mag domenica, De Mori a TuttoFood 2023, FOTO

Tra gli espositori a TuttoFood 2023 alla Fiera Milano che si è conclusa ieri giovedì 11 maggio, l'appuntamento con il meglio dell'agroalimentare, c'era anche De Mori. E Simone De Mori, titolare dell'azienda biellese, è stato tra gli intervistati dalle telecamere di Mediaset per Studio Aperto Mag, che andrà in onda domenica 14 maggio su Italia 1 alle ore 19.00.

Ai microfoni De Mori ha parlato dei prodotti locali che produce la sua azienda, dai torcetti, ai grissini, ai canestrelli, ai crumiri ma non solo: Simone non ha infatti perso l'occasione per spendere parole importanti per presentare il “suo” territorio Biellese e le sue eccellenze.

TuttoFood rappresenta una vetrina d’eccellenza per l’Italia e per l’Estero, noi da anni siamo sempre presenti come espositori per promuovere le nostre produzioni Made in Biella a tutto il mondo.