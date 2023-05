SPB Monteleone Trasporti tra le migliori 4 del Piemonte, in semifinale ci sarà Cuneo

Dopo il secondo posto alla Final 4 territoriale, ecco un’altra occasione per la SPB Monteleone Trasporti. Questa domenica si svolgeranno le Final 4 regionali, in cui le quattro migliori squadre di tutto il Piemonte si affronteranno per decretare chi passerà alla fase nazionale. Si tratta di un posizionamento di grande vanto per i ragazzi della squadra, che hanno combattuto fino a questo momento per arrivare a giocarsi le proprie carte.

Tra Arona e Paruzzaro si svolgeranno le due semifinali. In particolare i biellesi dovranno affrontare il Cuneo Volley, mentre nell’altra sfida si incontreranno il Volley Parella e la Pallavolo Novi. Entrambe le gare inizieranno alle ore 10, la prima alla palestra Enrico Fermi di Arona, in via De Micheli; la seconda invece a Paruzzaro, al Palasport in via Fornaccio. Le vincitrici delle due semifinali si sfideranno poi alle 15.30 al Palasport di Paruzzaro. Le due perdenti si giocheranno il terzo posto ad Arona, alle 15.45.

La squadra vincitrice della Final 4 avrà la possibilità di essere ammessa alla fase nazionale di categoria, sfidando le migliori squadre di tutta Italia. Comunque vada a finire bisogna fare i complimenti ai ragazzi della SPB Monteleone Trasporti. Questo è un risultato che vale tanto, perché le squadre a contendersi quel posto sono veramente parecchie. Essere tra le prime quattro in Piemonte è cosa rara anche per le migliori formazioni della regione. Adesso l’importante sarà dare tutto su quel campo, affrontando gare complicate ed impegnative.