Pattinaggio artistico, nuova prova per le atlete della ASD Rollerblot

Domenica 7 maggio ad Alba si è tenuta la seconda tappa del Trofeo Regionale “Piccoli Passi”. Sono state ben 8 le atlete della Asd Rollerblot che hanno partecipato per la prima volta ad una gara ufficiale, dando prova di grande determinazione seppur con qualche incertezza dovuta all'emozione.

Le ragazze della sezione di Vigliano Biellese si sono confrontate con società provenienti da tutto il Piemonte, contando su un numeroso pubblico particolarmente caloroso. Unico podio per Aida Fracassi che ha ottenuto il 3° posto nella categoria SMERALDO GRUPPO 4, seguita subito dopo da Beatrice Ferla in quarta posizione.

Nella categoria SMERALDO GRUPPO 3 invece, in cui hanno gareggiato una ventina di atlete, tre ragazze della Rollerblot sono riuscite ad entrare nelle prime dieci posizioni: Rebecca Pozzo (4°), Margherita Sessa (5°) e Nora Bassetto (9°). Mari Pia D’Errico, Adele Merrina e Beatrice Dalla Mora sono scivolate rispettivamente in tredicesima, quindicesima e diciottesima posizione.

La gara di domenica ha messo in campo tanta passione e tanta emozione da parte delle giovani promesse della Rollerblot, già tornate a lavorare per prepararsi a vivere un grande finale di stagione. A fine maggio si terrà la gara sociale nella sede di Caresanablot che vedrà la partecipazione di tutte le atlete di Vigliano, comprese le pattinatrici più piccole; mentre dal 21 al 25 giugno le ragazze dell'agonismo e del pre-agonismo andranno a Rimini per i Campionati Italiani MSP.