Nel fine settimana nel Biellese si corre a Ponderano e a Pollone

Due importanti appuntamenti nel fine settimana per gli amanti della corsa, uno a Ponderano sabato 13 maggio e uno a Pollone domenica.

A Ponderanno l'appuntamento è con "Pundran an corsa", pro casa alpina S. Giovanni. Manifestazione camminata ludico motoria e corsa su strada non competitiva km 6. Approvazione Fidal Piemonte n. 202/non competitiva/2023. Organizza la 10a edizione l'Oratorio San Lorenzo con la collaborazione tecnica di AS Gaglianico 1974. Partenza Ore 18,30 Quota di iscrizione: Corsa n.c. e passeggiata €. 5,00 con pacco gara Pasta Party €. 4,00. Partecipazione gratuita per gli alunni I.C. Ponderano e Gaglianico Iscrizioni presso Oratorio P.zza Garibaldi (di fronte Chiesa) dalle ore 17.

A Pollone domenica si corre per la 6° edizione del Trofeo P.G. Frassati. Due sono i percorsi, dei quali uno solo competitivo. Il ritrovo è Cimitero di Pallone presso il monumento Frassati. Il ritiro dei pettorali e pacchi gara è dalle ore 7.30 alle 8.15 Iscrizioni in loco di euro 15 che comprende pacco gare per i primi 100 iscritti. Partenza gara alle ore 8.30. Percorso gara:

Per entrambe le gare, competitiva e non, partenza in linea dal monumento Frassati a quota 540 m. e percorso lungo il sentiero D41 "Sentiero internazionale Pier Giorgio Frassati". In zona Tracciolino a quota 1150 m., dove sarà previsto un primo ristoro, dopo un breve tratto in piano su strada si salirà verso l'alpetto dove sarà previsto il secondo ristoro e l'arrivo per la gara non competitiva a quota 1498 m.

La gara competitiva proseguirà sul tratto più ripido del percorso fino a raggiungere il Cippo Frassati a quota 1980 m. dove ci sarà l'arrivo e il terzo ristoro idrico. Verrà effettuato un servizio di trasporto zaini con ricambio dalla zona di partenza alla zona premiazioni.

Le premiazioni verranno effettuate presso l'alpetto a quota 1498 dove è previsto un ristoro/bulffet finale. Verranno premiati i primi dieci uomini assoluti e le prime cinque della gara competitiva, il concorrente più giovane e il più anziano, inoltre saranno previsti alcuni premi a sorteggio e un premio speciale a chi batterà il record maschile stabilito da Francesco Nicola nell'edizione 2022 e quello femminile stabilito da Barbara Cravello nell'edizione 2017 di h 1.20.

Le premiazioni si terranno all'arrivo dell'ultimo atleta alle ore 12.30 circa.