Biella ancora una volta alla ribalta per l'ultramaratona

Dopo l'inizio di stagione pieno di risultati importantissimi raggiunti da diversi ultra-runner biellesi, è arrivata un'ulteriore conferma che ormai da diversi anni le gare di lunga durata su asfalto affascinano sempre di più gli atleti locali.

Nel weekend del 6/7 maggio si è svolta in Emilia-Romagna e più precisamente a Cesenatico, la prestigiosissima 9 Colli Running, 202 km e più di 3200 metri di dislivello positivo, cancelli orari decisamente impegnativi rendono questa gara una sfida accessibile solo per atleti di alto livello, basti pensare che solo 29 atleti (circa un terzo dei partenti) è riuscito a completare la prova all'interno delle 30h previste dal regolamento.

Nove colli, gli stessi su cui era solito allenare e preparare le sue imprese il campionissimo Marco Pantani e che oggi sono teatro di una delle gran fondo di ciclismo più importanti del panorama nazionale. Due i biellesi al via, Fabio Capellaro Siletti e Simone Guglielminotti Canun.

I due rappresentanti di Pietro Micca Biella Running non sono nuovi a risultati di grande spessore e anche in questa occasione non hanno tradito le attese. Infatti, Guglielminotti Canun è riuscito a completare la sua prova in 26ma posizione completando il percorso in 29h44'.Ancora più importante il risultato di Capellaro Siletti, che ha raggiunto la seconda piazza assoluta, battuto solo dal fortissimo Francesco Perini.

23h06' il cronometro che ha fatto fermare il forte atleta biellese e che lo ha portato a conquistare l'ennesimo podio di una carriera che lo ha visto affacciarsi tardi anagraficamente nel mondo ultra, ma che gli sta restituendo enormi soddisfazioni. Fabio in questa stagione si era già affermato sulla 100km del Parco Ruffini del mese di marzo (vincitore nel 2022 e 2023).Un'atleta che ha fatto delle corse di lunga distanza la sua filosofia di vita, basti raccontare che dal mese di maggio 2022 al mese di aprile 2023 ha percorso ben 9000km durante i suoi allenamenti.

A due settimane dalla 100km del Passatore, la più famosa gara sulla distanza al mondo, e con un grandissimo numero di biellesi al via, si può affermare che Biella è sempre più ULTRA.