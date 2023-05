Ponte della tangenziale, Biella al Centro: "A quando i lavori previsti dal 2018?"

Biella al Centro (Lista Civica Biellese – Le Persone Al Centro - Biella Al Centro) ritorna sul tema dei lavori al ponte della tangenziale, che interessano in particolare le briglie che sorreggono i pilastri, e lo fa attraverso un'interrogazione, la terza.

"Nel gennaio 2023 - si legge nel documento - sia il Comune di Biella che la Città di Biella si sono preoccupati di informare la cittadinanza su lavori alla sede stradale del ponte (scarichi pluviali , cordoli ) che saranno eseguiti la prossima estate. Ad oggi, nonostante i danni alle briglie dei piloni aspettino di essere sistemati dal 2018, non ci risulta sia stato fatto nulla e non sono previsti a breve cantieri alla base del ponte e si tratta di lavori che non comporterebbero nessuna chiusura veicolare del ponte".

"Il 10 ottobre 2022 - continua l'interrogazione - sappiamo che c’è stato un incontro in Prefettura alla presenza di Tecnici/Dirigenti di Regione Piemonte, Protezione Civile della Regione Piemonte, ANAS, Provincia di Biella, Vigili del Fuoco e Polizia Locale - alla stessa riunione NON era presente il Sindaco di Biella Claudio Corradino (e neanche un suo delegato) mentre era presente il Presidente della Provincia di Biella Ramella Pralungo. Durante la riunione sembra sia emerso che, nonostante non ci sia una “criticità imminente“, i danni alle briglie dei piloni risultano evidenti e bisogna intervenire".

La firma sotto al documento è dei consiglieri Comunali Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio e Donato Gentile.