Chiorino: "L'istruzione rende liberi"

L'istruzione rende liberi. Secondo l’assessore regionale a istruzione e merito è con la conoscenza che si arriva alle scelte migliori per costruire il proprio futuro e lo ha spiegato ai giovani studenti della Scuola Media “Alfieri” di San Damiano d’Asti, questa mattina, nel corso della cerimonia di inaugurazione della scuola oggetto di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico del plesso, oltre alla realizzazione di un'aula musicale e di uno spazio per la didattica all'aperto.

Secondo l’assessore il compito delle Istituzioni è quello di garantire ai ragazzi il diritto di studiare e crescere in spazi sicuri, accessibili e accoglienti, creati ad hoc per rispondere alle reali esigenze di formazione. Come Regione, si è scelto di sostenere concretamente i Comuni nel far fronte ad interventi consistenti a garanzia della sicurezza e della salute di chi opera o studia all’interno delle scuole del Piemonte e San Damiano d’Asti ne è la prova: il finanziamento erogato dalla Regione è stato di circa 2 milioni di euro, con un ottimo risultato reso possibile anche grazie all’impegno di una comunità intera ed alla lungimiranza del Sindaco.

Il primo cittadino ha ringraziato tutti soggetti coinvolti in questo importante progetto di riqualificazione e ha espresso il suo personale ed assoluto orgoglio per l’ottima riuscita dell’opera che da oggi consente di avere spazi più sicuri ma anche di puntare ad una didattica innovativa e inclusiva: sono state, infatti, realizzate aree che verranno destinate ad un nuovo modo di fare lezione, anche in spazi all’aperto, e con la massima attenzione per una facile mobilità delle persone con disabilità.