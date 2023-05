Prevenzione Diabete, all'Alberghiero di Valdilana in scena un pranzo “speciale”

Chiude il percorso scolastico degli alunni delle classi quinte un evento speciale, dedicato ai soggetti affetti dalla malattia metabolica ma anche ai curiosi che ne vogliono sapere di più.

Il progetto “Prevenzione Diabete” ideato e promosso per cercare di limitare la crescente diffusione della malattia e delle sue complicanze, sostenuto dal Rotary Club, diventa oggetto di un ”pranzo dedicato“. Presso l’I.I.S.”Gae Aulenti” di Mosso- Valdilana il giorno 5 maggio alunni, docenti ed esperti hanno degustato piatti cucinati ad hoc.

Tra gli ospiti Giancarlo Cometto autore del libro “Cucinare per diabetici”, con Massimiliano Celeste, Francesca Fasola, Andrea Mattasoglio, Andrea Monesi e Pierangelo Panceri. Direttamente dalle pagine del testo le ricette entrano come protagoniste nelle varie portate mentre per la chiusura un dessert ideato dai giovani studenti. Dal menu:Cerchio di avocado con salmone marinato, Chicche di formaggio al timo, Nasello al vapore con finocchi, cialde di pane integrale e salvia croccante … infine per dessert Guazzetto di fragole all’aceto di mele con sorbetto di mandorle.