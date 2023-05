Ucid Biella, a Città Studi il 16º convegno annuale

“Imprese familiari e passaggio generazionale: come, quando, perché: opportunità e problematiche“ è il tema del 16º convegno annuale di Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, in programma sabato, 13 maggio, con ingresso libero all’Auditorium di Città Studi (a Biella in corso Pella 2).

“Il tema, - dichiara Ucid Biella - in un contesto territoriale caratterizzato da una struttura industriale di imprese familiari, riveste grande importanza e attualità non solo per il futuro delle aziende ma anche per il futuro del territorio e dell’occupazione. Passaggio generazionale significa trasmissione non solo di valori economici ma anche di valori imprenditoriali e di cultura di impresa; interessa quindi tutti coloro che sono sensibili allo sviluppo della società e del territorio”.

Questo il programma del convegno. Alle 9 Welcome coffee. 9:15 inizio dei lavori con presentazione della giornata da parte di Vittorio Donati, Presidente UCID Biella, e Paolo Porrino, Presidente del Gruppo Interregionale Piemonte Valle d’Aosta. 9:30 l’assegnazione della seconda edizione del premio “Paolo Lavino“.

Alle 10 introduzione dei moderatori, Professor Guido Corbetta, Professor Carlo Salvato (Cattedra AIDAF - EY strategie delle imprese familiari Università Bocconi) Alle 10:20 le testimonianze di Lucia Bianchi Maiocchi (Vitale Barberis Canonico), Corrado Bozzo e Marco Bardelle (Tintoria Finissaggio 2000), Massimo e Giovanni Marchi (Marchi&Fildi), Emanuele Scribanti e Marco Bortolini (Filati DiVe’).

Alle 11:40 dibattito e interazioni con i partecipanti: in questa fase potranno intervenire, con la loro esperienza, anche altri imprenditori presenti. 12:20 conclusioni dei moderatori. 12:45 chiusura dei lavori seguito da aperitivo.

Info alla mail ucid.biella@gmail.com oppure al 3355203698.