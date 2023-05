“Manutenzioni di uomini a nudo-young”, Voci di Donne a Città Studi è il titolo del convegno che si terrò domani, venerdì 12 maggio, alle 11 per le scuole, ed alle 21 per il territorio, sul tema dei giovani uomini in relazione a sessualità, virilità e violenza.

“Manutenzioni di uomini a nudo-young” è un progetto Monica Lanfranco, tratto dal libro “Crescere Uomini”, con la classe 3BA dell’I.S.S. GAE Aulenti.

“Quest’anno – dichiara Voci di Donne - si è voluto coinvolgere in prima persona questa classe del Gae Aulenti, ragazzi che ci hanno messo la loro faccia e per questo a loro deve essere riconosciuto il coraggio di esporsi esternando emozioni, sentimenti, opinioni che sono comuni a molti ragazzi e uomini che non hanno sempre la forza di esprimerle. E’ auspicabile che le nuove generazioni riescano a scalzare credenze, stereotipi e convinzioni profondamente maschiliste che ancora condizionano la nostra cultura”.