Il professor Casimiro Debiaggi nominato socio onorario del DocBi

L’Assemblea generale del DocBi - Centro Studi Biellesi, svoltasi sabato 22 aprile presso il Santuario di Graglia, su proposta del Presidente Onorario, Giovanni Vachino e del Presidente, Marcello Vaudano, ha approvato all'unanimità la proposta di nominare Socio Onorario il Professor Casimiro Debiaggi: “Per il particolare contributo di dedizione, studi e conoscenza dato al DocBi nell'arco di decenni di apprezzata collaborazione”.

Debiaggi nato a Torino, da una antica famiglia valsesiana, originaria di Doccio, il più giovane tra i soci fondatori la Società Valsesiana di Cultura e oggi l’unico ancora vivente, è il “decano” degli storici dell’arte valsesiani: le sue prime pubblicazioni risalgono alla seconda metà del secolo scorso. Nei molti decenni di studi ha contribuito in modo determinante a mettere in evidenza i molteplici rapporti artistici tra Valsesia e Biellese, pubblicando molti saggi sul Bollettino del DocBi e sulla “Rivista Biellese”, a partire dagli anni in cui fu diretta da Germano Caselli.

Fondamentale è stato il suo contributo al “Progetto Mainoldo” finalizzato alla riscoperta di Giovanni Pompeo Mainoldo, un valente scultore varallese, attivo verso la fine del Seicento e i primi decenni del Settecento, assai poco conosciuto, il cui capolavoro, la splendida “Madonna del Carmine” di Trivero, è divenuta il simbolo del progetto “Muovere “, “Museo Virtuale delle Opere Restaurate”, al quale il DocBi lavora da tempo.

Come ricorda il Presidente Onorario del DocBi, Giovanni Vachino: “Il Mainoldo è uno scultore di particolare valore che pochi conoscono, esattamente come avviene riguardo al patrimonio artistico e culturale del Biellese: di pregio, ma sconosciuto ai più”. Casimiro Debiaggi aveva pubblicato un primo contributo sullo scultore valsesiano nel Bollettino DocBi del 2009. La pubblicazione monografica del 2020: Giovanni Mainoldo. Scultore da riscoprire, costituisce l’avvio della seconda parte del progetto, quella dedicata alla promozione del patrimonio culturale del territorio biellese e dovrebbe preludere ad una futura, e quanto mai opportuna, mostra.