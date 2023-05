A Fondazione Zegna presentata "E il giardino creò l’uomo", la mostra aprirà al pubblico il 20 maggio, FOTO

Presentata oggi giovedì 11 maggio a Fondazione Zegna a Trivero Valdilana (Biella) la mostra "E il giardino creò l’uomo", progetto appositamente concepito per Casa Zegna dall’artista Roberto Coda Zabetta (Biella, 1975).

Per Fondazione Zegna il progetto di Roberto Coda Zabetta si inserisce in un percorso sulla relazione tra natura, arte e scienza avviato con il piano di rinnovo boschivo Zegna Forest, lanciato nel 2020 come esplorazione scientifica dello stato di salute dell’Oasi Zegna.

La mostra sarà aperta tutte le domeniche dal 20 maggio - 12 novembre 2023, dalle 11:00 alle 17:00.

Aperture straordinarie: sabato 20 maggio, sabato 27 maggio, venerdì 2 giugno, sabato 3 giugno, sabato 7 ottobre, sabato 14 ottobre, sabato 21 ottobre, sabato 28 ottobre, sabato 11 novembre.

Ad agosto aperto tutti i giorni.