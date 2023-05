Urla di aiuto disperate, scatta l'allarme in alta Valle Elvo: ricerche in corso

Aggiornamento ore 23

Ricerche sospese in alta Valle Elvo. La decisione è arrivata in tarda serata, dopo che la macchina dei soccorsi ha battuto minuziosamente l’area tra il colle di San Carlo e il centro di Bagneri. Si tratta di una zona molto impervia dove si registra la presenza di diversi canaloni.

Al momento nessuno ha segnalato la scomparsa o il mancato rientro del proprio caro alle forze dell’ordine. Molto probabilmente la persona che ha richiesto aiuto potrebbe essere scivolata in uno dei sentieri della vallata e sarebbe riuscita a tornarsene a casa in maniera autonoma. Oltre al personale di terra, è stato impiegato anche l’elicottero della Guardia di Finanza.

Il fatto

Da qualche ora si è attivata la macchina dei soccorsi in alta Valle Elvo. A lanciare l'allarme alcuni residenti che, nella mattinata di oggi, 11 maggio, hanno sentito grida d'aiuto provenienti da una persona. Poi, il silenzio che ha spinto i richiedenti, comprensibilmente preoccupati, a comporre il numero di emergenza unico temendo una situazione di pericolo.

Ora, tra il colle di San Carlo e l'abitato di Bagneri, è in perlustrazione il personale del Soccorso Alpino, insieme a Vigili del Fuoco, AIB e Carabinieri Forestali per individuare il presunto disperso. Al momento non è stato chiarito se la persona si è persa nei boschi o è caduta in qualche riva. Sul posto si sta portando anche l'elicottero della Guardia di Finanza per compiere alcune sorvoli sulla zona.