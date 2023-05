Furti in abitazione a Biella, Torino, Alessandria e Novara, i Carabinieri di Cossato arrestano tre persone a Villafranca nel torinese

Nella mattina di oggi giovedì 11 maggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cossato (BI), hanno dato esecuzione, nel Comune di Villafranca Piemonte (TO), alle misure cautelari personali e reali emesse dal GIP di Biella su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini .

In particolare, sono state emesse misure cautelari personali (due custodie in carcere ed una misura di arresti domiciliari) e reali (i sequestri preventivi dei veicoli utilizzati per la perpetrazioni dei delitti).

I soggetti piemontesi di etnia “Sinti” attinti dalle misure sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di aver costituito una banda dedita alla commissione di furti in abitazione (aggravati dal mezzo fraudolento) in danno di persone anziane, più esattamente, di otto furti in abitazione ed una rapina perpetrati in diverse località del Biellese e nelle province di Torino, Alessandria e Novara.

Seguiranno maggiori dettagli dell’operazione a seguito di una conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella alla presenza del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Biella, Dottoressa Teresa Angela CAMELIO.