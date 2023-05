Biella, donna travolta dall'auto in sosta: è in codice rosso all'ospedale (foto di repertorio)

Una donna è finita in Pronto Soccorso, con ferite da codice rosso. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente, avvenuto stamattina a Biella, ma stando alle prime informazioni raccolte sarebbe stata travolta dalla sua auto in sosta. Sul posto 118 e forze dell'ordine.