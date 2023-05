Andorno, residenti chiamano il 112: “C'è una donna che lancia bottiglie in strada”

Intervento di Carabinieri e 118 nel comune di Andorno Micca su segnalazione di alcuni residenti. Stando al loro racconto, una donna avrebbe cominciato a lanciare alcune bottiglie in strada senza apparente motivo.

In seguito, la 51enne è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.