Salussola in festa per il Beato Pietro Levita, il grazie del Comune (foto dalla pagina Facebook del comune di Salussola)

Una tre giorni partecipata e ricca di eventi. Si è conclusa domenica la festa patronale del Beato Pietro Levita, svoltasi nel comune di Salussola.

Per l'occasione, il Comune ha pubblicato il seguente post sui propri canali social: “Un grande grazie ai priori San Pietro 2023 Daniele e Stefano, al gruppo dei priori di Salussola, ai giovani, alla Pro Loco, all'Ecomuseo , alla parrocchia, a don Lodovico ed alle sue collaboratrici, a tutte le associazioni di Salussola, alle persone che hanno collaborato per la buona riuscita della festa!! Avete dato prova di un grande segno di unione, un segno di amore per il proprio paese ed un grande senso di identità, nel riuscire a tramandare le nostre tradizioni!!Viva Salussola, viva San Pietro”.