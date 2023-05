Masserano, il saluto del Sindaco Sergio Fantone

Carissime e carissimi concittadini,

è arrivato il momento dei saluti, ho davanti un foglio bianco ed una penna, mi tremano le mani solo a pensare di scrivere questo pensiero che mi appartiene, che mi rappresenta e che voglio condividere con tutti voi.

Sono passati 14 anni da quando, nel 2009, mi avete concesso l’onore e la responsabilità di essere il Vostro Sindaco. E’ passata “una vita” ed è arrivato il momento di congedarmi da Voi con un nodo alla gola, perché i momenti importanti nella vita si accompagnano sempre ad una forte emozione.

Tra le mura del Palazzo ho passato tanti anni della mia vita, ci sono stati tanti momenti belli ed entusiasmanti, alcuni critici e difficili, ma li ho sempre vissuti con entusiasmo, passione e tanto amore per il nostro paese.

Quello che porterò con me di indimenticabile e prezioso sono le persone: quelle che con il voto mi hanno permesso di essere Sindaco, quelle che hanno amministrato con me, quelle che lavorano ogni giorno negli uffici e fuori, quelle che mi hanno criticato, perché le critiche costruttive permettono di crescere.

Ho sempre cercato di lavorare a sostegno dei cittadini, non starò ad elencare tutte le opere realizzate e sono consapevole che, per alcuni, avrei potuto fare di più e meglio ma vi assicuro che tutto ciò che abbiamo portato avanti, lo abbiamo fatto con tanta passione, straordinaria tenacia e grande onestà, lottando spesso contro la mancanza di fondi e confrontandoci sempre con una spietata burocrazia.

Negli ultimi dieci anni i cambiamenti strutturali a carico dei comuni sono stati enormi e una così radicale innovazione obbliga gli amministratori ad attuare un modo di agire completamente diverso rispetto al passato. Per fare il Sindaco oggi occorre molta concretezza, conoscenza delle nuove regole e grande umiltà.

Lascio a chi mi succederà nel governo del comune una buona situazione di bilancio, alcune potenzialità importanti da sviluppare e i principi che mi hanno guidato in questi anni: sincerità, onestà e umiltà. Guardo la fascia che ho vestito con orgoglio in questi anni e vi confesso che mi viene il magone, ma allo stesso tempo provo soddisfazione per ciò che insieme abbiamo realizzato.

Adesso non mi resta che augurare buona fortuna ad Andrea e alla sua squadra. Ragazzi: ricordatevi di sentire con la mente, ma di pensare con il cuore e ricordatevi che io per il mio paese ci sono e ci sarò sempre!

Tante cose ho fatto ma ...era semplicemente un mio dovere e un mio piacere farle!

Grazie un abbraccio grande a tutti voi