Biella, verso la conclusione i lavori di pulizia dei rii FOTO

Stanno volgendo alla conclusione i lavori di pulizia dell’alveo e delle briglie lungo i rii Arico, Baraggia e Crosio, a Biella.

Per Davide Zappalà, assessore ai Lavori Pubblici “i recenti tragici eventi occorsi in Emilia Romagna testimoniano quanto siano importanti i lavori di sicurezza idrogeologica del territorio, sono forse gli interventi meno visibili ma li riteniamo fondamentali perché un cittadino dev’essere innanzitutto sicuro. Per questo abbiamo concentrato molte energie finanziarie sulle difese spondali, sui ponti e sull’antisismica di scuole ed edifici pubblici. Oltre ai lavori al rio Arico appaltati alla ditta Sorema per 500.000 euro, in questi quattro anni anni il mio assessorato si è occupato di: Ponte Maddalena, Spalla sifonata, 40.000 euro; Torrente Cervo, scogliera Via Collocapra, muro sotto la Biverbanca, movimentazione materiale in alveo a valle del ponte di Chiavazza, 1.000.000 euro; Torrente Cervo, difesa spondale sotto la ex discarica di Via Candelo, 800.000 euro; Torrente Cervo, movimentazione materiale in alveo sotto la ex discarica di Via Candelo, 20.000 euro; Torrente Cervo, consolidamento spondale a monte ex discarica di Via Candelo, 140.000 euro; Torrente Oropa, difesa spondale località santuario, 290.000 euro”.