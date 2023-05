Biella, nuovo cantiere in arrivo: l'annuncio dell'assessore Zappalà

Nuovo cantiere a Biella. Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà: “Con i dipendenti della Ditta Paoletto alla partenza dei lavori di consolidamento della collina di via per Pollone. L'intervento vede l'installazione di palificate in legno di castagno con estensione di circa 40 metri nel versante est che manifestava segni di instabilità. Parliamo di una cifra attorno ai 60mila euro”.