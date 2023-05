Biella non è un paese per giovani

Ha destato sicuramente scalpore la classifica pubblicata dal Sole 24 ore che ha certificato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che la nostra provincia vive un invecchiamento sempre più palese.

Secondo i dati, a Biella, per ogni cento pensioni erogate corrisponde un numero di lavoratori sotto la soglia dei cento, 91 per la precisione, questo significa che abbiamo più anziani rispetto alla forza lavoro, un dato che si conosceva ma che impressiona ancora di più se parametrato alle altre province del Nord. Tra quelle piemontesi, Biella detiene questo record, lontana dai fasti di una Granda (Cuneo) che invece può contare su 121 lavoratori a fronte sempre di cento pensionati. Eppure la provincia con le sue bellezze outdoor, una qualità di vita decisamente elevata, potrebbe, e dovrebbe, attirare frotte di giovani che invece si tengono alla larga.

Ma questo perché? Mancano le infrastrutture, spesso è questo il mantra che si sente. Ma siamo sicuri? Che i dieci/forse quindici minuti che ci metti in più per arrivare all’ombra del Mucrone siano determinanti nel farci mettere nel novero dei luoghi da non frequentare. Forse sarà questo un tema di confronto che tra forze vive, associazioni datoriali e politica dovrà essere allocato in futuro il dibattito sullo sviluppo della nostra provincia. Una migliore appetibilità, una capacità di non spararsi addosso, una decisa volontà di fare squadra comune e un mettere in evidenza le qualità, e sono diverse, e spesso misconosciute, di un territorio che ha in se i germi positivi della qualità.