Un lettore: "Difficoltoso camminare sul marciapiede al Villaggio La Marmora", FOTO

Questo verde che si vede nelle foto è al Villaggio La Marmora a Biella, dove un lettore segnala come sia difficoltoso camminare sul marciapiede.

Sono tante le segnalazioni arrivate in redazione in questi giorni, e l'amministrazione è al corrente della situazione. "Stiamo procedendo in questi giorni con i "tagli" straordinari che abbiamo assegnato a una ditta proprio per evitare che il verde diventasse troppo folto - commenta l'assessore ai Parchi e ai Giardini della città Gigliola Topazzo - . Purtroppo siamo arrivati un po' lunghi con le assegnazioni del bando per via di lungaggini burocratiche dovute al nuovo codice degli appalti, ma d'ora in avanti dovrebbe migliorare la situazione. Dalla prossima settimana partiremo con la manutenzione ordinaria".