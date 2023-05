Sport e solidarietà, conto alla rovescia per il 2° Torneo di Padel

Si rinnova l’appuntamento tra Sport e Solidarietà per finanziare il progetto Psicologo AIL in Ematologia, servizio gratuito di assistenza psicologica che accompagna e sostiene i pazienti afferenti al Reparto di Ematologia dell’Ospedale di Biella e le loro famiglie per tutto il percorso di cura.

Sono aperte le iscrizioni al 2° Torneo di Padel che si terrà domenica 21 maggio 2023 al Santo Stefano Padel & Tennis, pacchi gara e bellissimi premi attendono i partecipanti che insieme contribuiranno a fare di questa giornata di sport un grande dono.