Pedalata in rosa a Biella, ecco il programma e gli orari

Si aprono alle 14 di domenica 14 maggio, davanti al negozio Freebike di corso Giuseppe Pella, le iscrizioni per la Pedalata in Rosa edizione 2023.

La partenza è fissata per le 15 per un giro di 8 chilometri circa aperto a tutti e alla portata di qualsiasi appassionato di bicicletta. Sono due gli scopi della manifestazione che esiste dal 2017, quando nacque come evento di contorno all’arrivo del Giro d’Italia: il primo obiettivo è scoprire Biella da un punto di vista differente, attraversandola mentre si pedala a velocità moderata con tutto il tempo di guardarsi intorno. E poi si raccolgono fondi per la prevenzione, la cura e la ricerca sul cancro, le attività portate sul territorio dal Fondo Edo Tempia.

Fin dal primo anno le quote di iscrizione diventano una donazione. In cambio iscritte e iscritti riceveranno la maglietta rosa ufficiale, da indossare per trasformare il gruppo in una macchia colorata che attraversa la città, e un gadget a tema ciclistico. Lungo il percorso si pedalerà a velocità moderata accompagnati dai mezzi dell’organizzazione che renderanno sicuro l’attraversamento degli incroci. All’arrivo, attorno all’Accademia dello Sport della Pietro Micca, ci sarà una festa in musica.