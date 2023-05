Panda Raid, grande risultato per la coppia Mancasola-Ribaldone a Marrakesch

E’ terminata venerdì scorso a Ouarzazate la quindicesima edizione del Panda Raid che annoverava fra i partenti l’equipaggio n° 52 patrocinato ufficialmente dal Comune di Biella composto da Maurizio Mancasola e Maurizio Ribaldone.

La manifestazione aveva preso il via sabato 29 aprile dal porto di Nador, a seguito della traversata notturna da Almeria in Spagna e, attraverso 7 tappe caratterizzate dall’attraversamento di pietraie, sabbia, dune, oued e sterrati ha condotto i 300 equipaggi fino a Marrakesch. Le condizioni climatiche hanno reso ancora più dura questa maratona nel deserto: nella zona delle dune nel corso delle tappe 4, 5 e 6 si sono raggiunti i 45 gradi. Sfida totalizzante quindi a dispetto di chi potrebbe essere portato a sorridere pensando ad un rally raid con la “vecchia Panda”.

Comè andata la gara? In salita. Iniziata nel peggiore dei modi considerato che nella prima tappa è stato saltato il controllo orario a causa di un bivio non visto anche per le nuvole di polvere che ha comportato anche l’ulteriore penalizzazione per il ritardato arrivo al controllo di fine prova. Dal secondo giorno, dal basso del 212° posto in classifica si è corso con in testa un solo obiettivo: rimontare. E la missione è stata compiuta.

Posizione finale 102 con la grande soddisfazione del conseguimento del 2° posto assoluto nella settima e ultima tappa. In mezzo ci sono state quattro forature, il deterioramento degli ammortizzatori posteriori, insabbiamenti e tanto sudore, ma la tenacia del Team e la solidarietà che si crea con gli altri equipaggi nei momenti di difficoltà, a dispetto dello spirito competitivo che rimane comunque molto forte, hanno consentito di arrivare alla fine e di proiettare già il pensiero al 2024.