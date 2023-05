Giovanili SPB, fine a Coppa Comitato e Campionato UISP

Tantissime gare in trasferta per tutte le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese. La Under 13 SPB Conad ha giocato a Domodossola, contro i padroni di casa e la formazione di Novi Ligure. Entrambe le partite si sono risolte con una sconfitta, ma i giovani biellesi stanno ingranando sempre di più. L’obiettivo è quello di far crescere i ragazzi contro avversari più grandi e spesso più preparati. La stessa esperienza hanno fatto gli atleti della SPB Officina Pozzo, che ha concluso la Coppa Comitato Under 17, giocando in una categoria superiore alla propria.

Anche la SPB Officina Pozzo è andata in trasferta a Domodossola, uscendo sconfitta dalle sfide contro il Volley Vercelli e il Volley Domodossola. La formazione della Scuola Pallavolo Biellese iscritta al campionato UISP ha avuto un doppio impegno, il primo sabato e il secondo martedì. Entrambe le gare sono finite col risultato di 3 a 1 in favore degli avversari, ma soprattutto nella prima i biellesi hanno dato battaglia. Ora è arrivato il momento del meritato riposo, dopo una stagione lunga e molto dispendiosa. Gli allenamenti continuano fino a giugno e ci sono ancora in ballo i playoff per la Serie B! Quindi ancora tantissima pallavolo per tutti i ragazzi della Scuola Pallavolo Biellese, che quest’anno ha avuto tantissime squadre e un sacco di atleti.

U13 Pallavolo Novi Ligure - SPB Conad 2-1

Parziali: 25-18; 22-25; 25-21.

Volley Domodossola - SPB Conad 3-0

Parziali: 25-15; 25-12; 25-15.

U15/17 Volley Vercelli - SPB Officina Pozzo 2-0

Parziali: 25-15; 25-14.

SPB Officina Pozzo - Volley Domodossola 0-2

Parziali: 20-25; 8-25.

U18 Scuola Pallavolo Biellese - Sant’Anna Volley 1-3

Parziali: 25-18; 26-28; 12-25; 25-27.

TVM21 Gialla - Scuola Pallavolo Biellese 3-1

Parziali: 21-25; 25-11; 25-14; 25-7.