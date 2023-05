Artistica femminile, Ginnastica Biella in pedana a Novara con due squadre

Domenica 7 maggio, a Novara, si è svolto il Campionato Silver Serie D, Categoria LB3. Ginnastica Biella era presente con la Squadra Senior/Junior composta da Chiara Lepori, Giulia Fontanella e Gioia Cristilli, classificatasi al 7° posto con una buona gara generale. 11° posto invece tra le Allieve per la Squadra composta da Adele Silva, Eleonora Barengo, Adele Blotto, Matilde Goria e Giulia Rimoldi.

In ambedue le squadre, erano presenti atlete alla loro prima gara, ma si sono comportate tutte bene senza farsi influenzare troppo dalla presenza del pubblico e della giuria. Un ringraziamento particolare a Patrizia Beriotto e Irina Sitnikova che hanno accompagnato le ragazze in campo gara e a Martina Ettolli per le riprese video e fotografiche.