Al via la 22esima edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico"

Ieri, a Roma, è stata presentata la ventiduesima edizione di "Banca Generali - Un Campione per Amico", Fondazione FILA Museum conferma il suo impegno come sponsor tecnico dell’iniziativa. Secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l’Italia si posiziona come il primo Paese Ocse con scarsa propensione allo sport tra i più giovani e conseguentemente si registra tra i minori, causa eccessiva sedentarietà, una crescita del loro stato di sovrappeso.

Per questo motivo, l’edizione 2023 di “Banca Generali – Un Campione per Amico” si propone come terapia d’urto per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’attività sportiva come forma di benessere e di crescita sana. Gli ambasciatori di questo importante messaggio saranno quattro grandi campioni dello sport azzurro: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martin Leandro Castrogiovanni. A partire da oggi, 10 maggio, oltre 10 mila bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia saranno coinvolti nel più importante evento nazionale dal carattere-sportivo-educativo: tennis, rugby, calcio e volley saranno le discipline in cui i giovani studenti si cimenteranno confrontandosi con campioni di sport e di vita.

Il tour prenderà in via da Grosseto e si snoderà, fermandosi solo nei mesi estivi, lungo tutta la penisola. "Siamo giunti alla 22°edizione di Un Campione per Amico, dodici al fianco di Banca Generali, ma è come se fosse sempre una nuova ed emozionante avventura. Attraversare l’Italia da Nord a Sud, incontrare e giocare con migliaia di bambini che vediamo divertirsi e stare insieme all’aria aperta nelle più belle piazze italiane è bellissimo– racconta Adriano Panatta. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere ai più giovani i veri valori dello sport ovvero il rispetto e l’accoglienza, il sacrificio e la determinazione nel raggiungere obiettivi reali e alla portata di tutti. Questo è un evento di vera inclusività che coinvolge i giovani ma anche le insegnanti e le famiglie, in un clima di festa e di spensieratezza. Valori condivisi pienamente da Banca Generali con la quale si è instaurato un legame solido e profondo perché basato sulla promozione dei valori più importanti per la crescita delle nuove generazioni”.

"Siamo orgogliosi” spiega Annalisa Zanni responsabile della Fondazione FILA Museum “di confermare il nostro impegno a questa iniziativa, che diventa importante su più fronti: quello sportivo, quello del benessere e anche quello motivazionale. I ragazzi potranno essere guidati e ispirati da questi meravigliosi sportivi, che nel tempo abbiamo conosciuto e apprezzato soprattutto per le grandi doti umane. FILA è sempre stata accanto a chi ama lo sport e le sue competizioni, ed ispirare i giovani pensiamo sia una delle più grandi e lodevoli sfide che si possano appoggiare”.

L’edizione 2023 di “Banca Generali - Un Campione per Amico” toccherà tra Maggio e Giugno sei città, Grosseto (il 10 Maggio); Como (il 18 Maggio); Brescia (il 24 Maggio); Asti (il 30 Maggio); Perugia (il 1 Giugno) e Pinerolo (il 6 Giugno) per poi riprendere dopo la pausa estiva a partire dal mese di settembre. Il format rimane invariato: le più belle piazze italiane per l'occasione si trasformeranno in vere e proprie palestre a cielo aperto, con animazione, musica, gadget, dove i quattro celebri testimonial saranno a disposizione dei bambini per giocare, ridere, animare e trasmettere i veri valori dello sport come spirito di sacrificio, integrazione e rispetto delle diversità. Nelle tappe, parteciperanno ragazzi senza alcuna distinzione di abilità, grazie al coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio selezionate in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Anche quest’anno è inoltre confermato il patrocinio del CONI.