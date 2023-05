La Lega torna in piazza per la campagna tesseramento 2023, ecco quando

«Sarà l'occasione per rinnovare la tessera e fornire informazioni in merito al sostegno del 2 per mille a favore della Lega (CODICE D43) – commenta il segretario provinciale della Lega Biella Roberto Simonetti – ma anche e soprattutto per incontrare i cittadini, ascoltare le loro richieste e spiegare le iniziative della Lega al governo, in Regione e nei Comuni e, in occasione della ricorrenza della Festa della Mamma, riaffermare i nostri valori in tema di famiglia e società che noi vogliano aiutare anche aumentando la busta paga ai lavoratori e tagliando le tasse. Inoltre la Lega ha depositato a inizio anno una proposta di legge al Senato contro l'utero in affitto, al fine di intensificare la nostra contrarietà alla maternità surrogata.>>

I banchetti della Lega sono così organizzati:

sabato mattina dalle 9 alle 12 a Biella in piazza Falcone (zona mercato) angolo corso 53° Fanteria, a Cossato in piazza Chiesa e Mongrando in via Roma presso la sezione Valle Elvo;sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 a Biella all’inizio di via Italia (nei pressi della Banca Sella);

domenica mattina dalle 9 alle 12 a Biella in via Lamarmora nei pressi dell’ATL (di fronte all’Esselunga) e Vigliano Biellese in via Milano presso il piazzale della farmacia Rolando;

domenica pomeriggio dalle 15 alle 18 a Biella all’inizio di via Italia (nei pressi della Banca Sella).