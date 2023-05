Ecosistema tecnologico della moda a Milano

A Milano è nato da tempo il progetto Musa. Alla base di quest’ultimo c’è l’intenzione di creare un vero e proprio ecosistema tecnologico che focalizzi la propria attenzione sull’innovazione sostenibile. Anche il mondo della moda ne fa parte.

L’idea che ha dato vita al progetto Musa, acronimo di Multilayered Urban Sustainability Action, è stata fin da subito quella di trasformare tutta l’area metropolitana della città di Milano in uno speciale ecosistema tecnologico dedicato all’innovazione. Questo ecosistema avrà lo scopo di promuovere la rigenerazione e la crescita urbana.

Il progetto Musa è nato da una forte collaborazione tra quattro diversi atenei universitari: il Politecnico di Milano, l’Università di Milano-Bicocca, l’Università Statale di Milano e l’Università Bocconi. La collaborazione è stata avvalorata a sua volta da differenti partnership con aziende, professionisti ed enti pubblici. Grazie all’unione di tutti questi soggetti, entro tre anni prenderà vita pian piano questo ecosistema tecnologico che avrà il compito di favorire lo sviluppo di soluzioni e progetti intelligenti dedicati alla mobilità green, alla finanza sostenibile, all’energia rinnovabile, alla gestione dei rifiuti e alla digitalizzazione.

Ogni soluzione e progetto dovrà contribuire a migliorare la società odierna e, in alcuni casi, anche a renderla priva di disuguaglianze e sempre più inclusiva. C’è anche la volontà di realizzare un polo fisico dedicato all’accelerazione e al supporto per le startup.

Il mondo della moda all’interno di un ecosistema tecnologico e innovativo

In una città come Milano non si può di certo lasciare da parte il mondo della moda. Anche per questo il progetto Musa, che verrà portato a termine grazie ad un investimento di 116 milioni di euro (di cui 110 milioni sono finanziati dal PNRR), includerà persino questo settore.

I sei ambiti in cui si pianifica di intervenire sono stati denominati “spoke”. Questa parola significa “raggio” e l’idea, infatti, è quella di identificare i vari raggi che prendono forma partendo dall’hub centrale del progetto. Il quinto spoke è proprio quello dedicato alla moda e infatti è stato chiamato: “Spoke 5 – Fashion, Luxury and Design”. Questa ramificazione del progetto punta a migliorare gli ambiti appena elencati rendendoli più sostenibili grazie all’implementazione di nuovi processi e soluzioni per lo sviluppo e anche grazie all’uso di nuovi materiali eco-friendly.

In sostanza, l’intenzione è quella di spronare i brand verso l’utilizzo di tecnologie digitali, ad esempio puntando molto sull’e-commerce e creando siti come NA-KD, uno shop online dedicato all’abbigliamento e agli accessori. Il progetto Musa mira inoltre alla creazione di modelli di business innovativi e sostenibili e ad aumentare le opportunità di formazione per aziende e professionisti.

Gli altri settori che diventeranno protagonisti dell’ecosistema tecnologico a Milano

Oltre al mondo della moda, ci sono altri cinque spoke da non sottovalutare. Il primo spoke è stato chiamato “Urban regeneration – City of tomorrow” e si occuperà di accompagnare la città attraverso il processo di transizione digitale ed ecologico. Il secondo spoke, invece, è stato denominato “Big Data-Open Data in Life Sciences”. È nato con l’idea di dare vita ad una piattaforma digitale dove si potranno trasmettere e conservare i dati relativi alla salute dei cittadini, migliorando così l’organizzazione e l’elaborazione delle informazioni.

Nel progetto troviamo anche un terzo spoke chiamato “Deep Tech: Entrepreneurship & Technology Transfer”. In questo caso si farà il massimo per promuovere l’imprenditorialità, la digitalizzazione e la crescita delle startup. Infine, sono presenti il quarto spoke “Economic Impact and Sustainable Finance”, dedicato alla finanza sostenibile, e quello denominato “Innovation for Sustainable and Inclusive Societies”. L’ultimo ha l’intento di promuovere la realizzazione di una società sostenibile ed inclusiva.

Come possiamo immaginare, il progetto Musa ha un gran potenziale. L’ecosistema tecnologico di Milano ha tutte le carte in regola per fare una grande differenza non solo per la crescita del mondo della moda e degli altri settori, ma anche per la crescita del nostro Paese nella sua interezza