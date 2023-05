Torna a Ronco Biellese il laboratorio di raku

Non è passato molto tempo dall’ultimo appuntamento Raku dove si è registrato il tutto esaurito! Perciò Cinzia Petraroli insieme a Roberta Fila, le due maestre di raku, hanno deciso di replicare ancora prima dell’estate. “è sempre un evento gioioso, sia quando si preparano i manufatti, sia quando si cuociono gli oggetti. La magia degli smalti, degli ossidi, del fuoco contagia sempre tutti i partecipanti e io mi emoziono ogni volta quando, pulendo con pazienza un manufatto, si scopre l’effetto finale che si è dato all’oggetto”.

Come sempre il laboratorio si divide in due momenti: un primo incontro, presso la Scuola delle Terrecotte, in cui si preparano i manufatti che poi verranno decorati con questa tecnica nel secondo incontro, che si svolge nel suggestivo ambiente della ex Fornace Cantono.

“La sperimentazione di questa tecnica non poteva mancare a Ronco Biellese, dove la terracotta ha storia antica” aggiunge ancora Cinzia, che da anni è il punto di riferimento per il Laboratorio. Un gruppo di appassionati si incontra regolarmente per cuocere secondo le tradizioni raku i propri oggetti realizzati nel Laboratorio della Scuola delle Terrecotte. Si provano nuovi materiali, si sperimentano nuove forme, in allegria e condivisione.

Le date: mercoledì 31 maggio alle 20:30 presso la Scuola delle Terrecotte per la preparazione dei manufatti; sabato 10 giugno – orario da definire alla Fornace ex Cantono per la cottura degli oggetti. L'evento è a pagamento con una quota che include i costi dei materiali e della cottura dei manufatti. La prenotazione è obbligatoria, telefonando a Cinzia Petraroli 3407090186 (anche WhatsApp).

Il raku è una tecnica di cottura della ceramica giapponese, nata in sintonia con lo spirito zen, in grado di esaltare l'armonia delle piccole cose e la bellezza nella semplicità e naturalezza delle forme. Il Raku è un'arte al servizio di un'altra arte, la Cerimonia del tè.