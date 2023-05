I Nuovi Camminanti a Chiavazza con lo spettacolo “La colpa fu del fico”

Gli attori della Compagnia teatrale “I Nuovi Camminanti” tornano a cimentarsi con la loro prima passione, la commedia dialettale!

Sabato 13 maggio 2023 saranno in scena al Teatro Parrocchiale di Chiavazza con lo spettacolo comico in due atti in piemontese “La colpa fu del fico” di Anna Bruni e Mariella Acquadro, per la regia di Mariella Acquadro. Il tecnico del suono e Vicepresidente della Compagnia teatrale è Maurizio Mercandino. La commedia è ambientata fra i tavolini del bar di un paesino in cui tutti si conoscono e su cui forse incombe un pericolo ed in special modo su Anna, amata da tutti. L’intero gruppo di amiche e parrocchiani, scossi dal mistero nascosto dietro all’apparizione di una Santa, si mobilitano, svolgono indagini e ascoltano pettegolezzi per giungere al finale a sorpresa.

Questa commedia brillante viene messa in scena all’interno della Rassegna teatrale Omaggio a Teatro il cui ricavato sarà destinato al progetto Data Manager in Ematologia di Fondazione Clelio Angelino. Oltre al divertimento assicurato, il pubblico potrà quindi partecipare ad un’attività benefica.