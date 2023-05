A Cossato è un grande successo lo spettacolo della Festa della Mamma FOTO

Era gremito all’inverosimile, venerdì sera, il teatro comunale, dove è andato in scena il tradizionale spettacolo della ‘’Festa della mamma’’, organizzato dal Fondo di solidarietà sociale ‘’Maria Bianco’’ di Cossato, con il prezioso patrocinio del Comune di Cossato.

L’associazione, sorta circa 41 anni fa, opera in stretta collaborazione con il Comune, le associazioni di volontariato delle Parrocchie dell’Assunta, di Ronco e della Speranza, dell’Auser, del Fondo ‘’Edo Tempia’’ e della Cri, con la consulenza tecnica del consorzio socio-assistenziale Cissabo di Cossato.

Putroppo, alcune decine di persone non sono potute entrare, in quanto era stato raggiunto il numero massimo consentito, con grande rammarico degli interessati e degli organizzaori. Hanno dato vita alla stupenda serata, esibendosi gratuitamente, per dare un aiuto concreto alle necessità dell’associazione di volontariato, che eroga dei contributi alle famiglie di Cossato in grosse difficoltà economiche per carenza di lavoro e/o per gravi motivi di salute, degli artisti eccezionali: le allieve della scuola ‘’Art’è Danza’’ di Cossato, dirette da Claudia Squintone, che hanno presentato una serie di stupende coreografie di danza classica ed hip hop, il coro e l’orchestra dell’Istituto Comprensivo di Cossato ed il divertentissimo clown e giocoliere ‘’Teo’’.

Il coro era composto da studenti della media e delle primarie di Capoluogo, Masseria e Parlamento. La serata è stata condotta, anche una volta, con la consueta maestria, da Sara Bortolozzo, un’artista che non ha certo bisogno di presentazione, per la sua grande professionalità e simpatia. Nell’intervallo, hanno preso la parola;: il sindaco Enrico Moggio , il vicesindaco Carlo Furno Marchese, il presidente del Cissabo Stefano Ceffa, ed il vicario don Fulvio Dettoma ha preso la parola per formulare i migliori auguri a tutte le mamme presenti e per congratularsi vivamente con gli organizzatori e con i vari protagonisti dello spettacolo per l’ottima riuscita dell’attesa manifestazione. Erano inoltre presenti in sala: gli assessori comunali Sonia Borin e Felice Bocchio Chiavetto, il presidente del consiglio comunale e consigliere provinciale Mariano Zinno e il presidente della Filarmonica Cossatese Sergio Tognatti.

Subito dopo, è intervenuta Ida Saviano, presidente del fondo ‘’Bianco’’, la quale, dopo aver porto i più cordiali auguri a tutte le mamme, ha avuto parole di ringraziamento nei confronti delle autorità, delle persone presenti in sala, di coloro che hanno acquistato i 7 mila biglietti della lotteria (andati esauriti, ancora una volta, prima della serata), di chi ha dato una grossa mano, mettendo in palio dei premi e per vendere i biglietti della lotteria, degli artisti che hanno preso parte, con grande bravura, allo spettacolo, e di tutti i suoi colleghi del comitato di gestione del Fondo ‘’Maria Bianco’’.

Infine, ha invitato sul palco Franco Graziola, presidente del Fondo Bianco negli ultimi 13 anni, membro del Fondo sin dalla sua costituzione, ed attuale vicepresidente, per ringraziarlo per la sua preziosa collaborazione. A fine serata, ha avuto luogo l’attesa estrazione degli 80 premi della lotteria, la maggior parte dei quali sono commercianti ed artigiani, per lo più iscritti a ‘’Cossatoshop’’.

L’elenco dei biglietti vincenti è esposto all’ingresso del municipio, nell’atrio delle chiese e già pubblicato sul sito del Comune. Per il ritiro dei premi, i vincitori devono recarsi all’URP, che ha sede al piano terra del municipio, entro giovedì 8 giugno 2023. Nell’atrio del teatro, era allestita una stupenda mostra fotografica di Margherita Trevisan sulle donne in dolce attesa e sui neonati, che è stata molto ammirata dal pubblico. Le offerte spontanee elargite dagli spettata tori per il ‘’Fondo Bianco’’ è stata di circa 500 euro, un’altra preziosa ‘’boccata d’ossigeno’’ da destinare alle famiglie bisognose cossatesi. La maggior parte dei premi è stata messa in palio da commercianti e da artigiani di Cossato, con la preziosa collaborazione dell’associazione ‘’Cossatoshop’’.

