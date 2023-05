Ubriachi disturbano i clienti, due segnalazioni in poche ore a Biella (foto di repertorio)

Ancora segnalazioni di ubriachi presenti all'esterno dei supermercati e intenti a disturbare i clienti. È successo ieri, 9 maggio, in due distinti esercizi commerciali del capoluogo a poche ore di distanza l'uno dall'altro: in entrambi i casi, si sono portati sul posto Carabinieri e Polizia per riportare alla normalità la situazione.