È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto in via Felice Trossi, a Vigliano Biellese. È successo ieri, 9 maggio, intorno alle 18: coinvolte due auto, con a bordo un uomo e una donna. Sembra che non siano stati riscontrati feriti. Sul posto la Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.