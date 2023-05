Lutto a Cossato, è morta Tecla Bocchio Vega: per anni volontaria della Croce Rossa

Ha destato dolore a Cossato la notizia della morte di Tecla Bocchio Vega, mancata ieri all'affetto dei suoi cari. Era molto conosciuta in paese, specialmente per le sue qualità umane.

A ricordarla in queste ore il presidente dell'Auser Cossato Marco Abate: “Ha fatto la volontaria della Croce Rossa per tanto tempo, e quando in qualità di volontario Auser la trasportavo all'ospedale per delle visite di controllo mi raccontava la sua esperienza come Volontaria autista della Croce Rossa, con fierezza e orgoglio. Tecla aveva perso prima il marito e poi alcuni anni fa, il lutto più grande, la perdita del figlio Germano, mio ex compagno di scuola alle elementari del centro. Era una fervente cattolica, Tecla, e questo l'ha aiutata a pensare ad un nuovo incontro con il suo amato Germano. Ciao cara Tecla, è stato un piacere conoscerti. Che il tuo ultimo viaggio, ti possa fare incontrare chi hai amato”.

I funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, avranno luogo alla chiesa di Nostra Signora d'Oropa, alla Spolina di Cossato, alle 15 di oggi, 10 maggio.