Frana a Crevacuore, chiusa la Provinciale per Borgosesia: massi e detriti anche in Valle Cervo FOTO

Frana a Crevacuore, chiusa la Provinciale per Borgosesia: massi e detriti anche in Valle Cervo

Piogge intense e ondata di maltempo nella notte, con diversi interventi dei Vigili del Fuoco.

Due frane si sono registrate in alta Valsessera e nel territorio di Campiglia Cervo. La più grave a Crevacuore, dove massi e detriti si sono riversati sulla Provinciale, poco dopo le gallerie di Azoglio, interrompendo la viabilità per Borgosesia. La strada resta chiusa, in attesa della rimozione, e il traffico è deviato verso la frazione Guardella.

Sempre stanotte alberi in mezzo alle carreggiate a macchia di leopardo, con segnalazioni a Masserano, Gaglianico, Biella e Pray. Infine, sono stato chiusi per sicurezza i guadi di Castelletto Cervo e Gifflenga.