Biella, albero a terra vicino alla strada: in azione AIB e Polizia Locale (foto S. Zorio per newsbiella.it)

AIB e Polizia Locale in corso Guido Alberto Rivetti, a Biella, per una pianta crollata a terra, in prossimità della strada. È in corso l'intervento di rimozione dell'albero e della messa in sicurezza dell'arteria.