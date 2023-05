Biella e il cammino del Terzo Paradiso: la Fondazione sostiene il progetto turistico

Fornire ai turisti che sempre più numerosi giungono nel Biellese uno strumento agile e accattivante per scoprire il territorio e i suoi molti luoghi affascinanti e poco conosciuti: è questa l’idea alla base del progetto messo a punto dagli autori della fortunata guida “111 luoghi di Biella che devi proprio scoprire” in collaborazione con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto.

“L’idea – spiega Monica Gasparini a nome anche delle altre autrici Barbara Sartorello e Vittoria Bazzan socie dell'associazione Stilelibero – è quella di fornire al turista una brochure con la quale, utilizzando i Qrcode, è possibile consultare 40 schede della guida. Il progetto è stato condiviso con Cittadellarte per poter realizzare tre percorsi che fisicamente e concettualmente riprendessero le forme e i principi del simbolo del Terzo Paradiso”.

Il percorso è stato creato percorrendo la città a piedi con l’ausilio di un GPS che ha permesso di tracciare gli itinerari disegnando tre forme che stilizzate si trasformano nei tre cerchi del “Terzo Paradiso”.

Ad ogni cerchio è stato attribuito un significato rispettando il fatto che il cerchio centrale fosse la fusione dei due laterali. Il Piazzo, quindi, come memoria del periodo medievale e dell'aristocrazia rinascimentale, gli opifici sul torrente come testimoni dell'avvento della borghesia attualmente incubatori di idee, e Biella centro che rappresenta la società contemporanea, nata dalla fusione del passato che si evolve con il contributo delle idee e della creatività.

Nella copertina, sotto il simbolo del Terzo Paradiso, è stato realizzato uno Skyline di Biella dalla disegnatrice biellese Carola Sagliaschi.

Oltre a leggere gratuitamente 40 schede, il turista potrà anche visionare le fotografie dei luoghi utilizzando il proprio dispositivo elettronico (cellulare, iPad ecc) semplicemente inquadrando il Qrcode.

Questo progetto, stimolando le persone a passeggiare per Biella, ha una ricaduta su tutte le attività commerciali e i luoghi presenti nei tre percorsi e nelle zone limitrofe. Sono inoltre stati segnalati i luoghi esterni ai percorsi, ma presenti a Biella all'interno della guida, per mettere in luce altre aree della città.

La brochure, realizzata anche grazie al contributo della Fondazione, sarà distribuita in tutte le strutture ricettive ed essendo un cartaceo tascabile sarà utilizzabile con molta facilità pur contenendo molte informazioni.

“Siamo molto felici di aver sostenuto questo progetto che permette di divulgare ulteriormente i contenuti della guida che è stata accolta con moltissimo interesse dal pubblico – spiega il Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Andrea Quaregna – la Fondazione aveva infatti sostenuto il progetto originario acquistando numerose copie dell’opera e promuovendone la traduzione in inglese”.