A Tollegno i bambini delle elementari sono stati naturalisti per un giorno, FOTO

A Tollegno i bambini delle elementari sono stati naturalisti per un giorno

Sono ricominciati i laboratori scientifico-naturalistici, promossi e finanziati da più di dieci anni dalla Pro Loco di Tollegno, alla scoperta della biodiversità del nostro territorio.

I primi che si sono trasformati in piccoli ed entusiasti naturalisti per un giorno sono stati gli iscritti alla classe prima della scuola primaria di Tollegno. I bambini hanno infatti osservato da vicino insetti, chiocciole e altri organismi del microcosmo, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi.

L’esperto naturalista Stefano Ramella ha trasmesso ai bambini l’amore e il rispetto per la natura, patrimonio universale che deve essere protetto poiché parte essenziale del nostro pianeta.

Nelle prossime settimane verranno coinvolti i bambini delle altre classi in numerose attività. Il progetto è stato ideato e realizzato da Stefano Ramella in collaborazione con il biologo Matteo Negro e la Pro Loco di Tollegno, sempre attenta e impegnata a promuovere il territorio.