Proventi delle multe 2022: a Biella oltre 295 mila euro per la sicurezza stradale

Per il 2023, il Comune di Biella prevede di destinare oltre 295 mila euro, per la precisione 295.329,70 euro derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada come previsto dall'articolo 208 dello stesso Codice, in parte in manutenzione della segnaletica, accertamenti e controlli e spese per automezzi per il corpo della Polizia Locale e per interventi a tutela delle fasce deboli. E' quanto è contenuto in una delibera di giunta approvata in questi giorni da Corradino e assessori.

Nel dettaglio, secondo i conti di palazzo Oropa, nell’anno 2022 gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada e calcolati secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata e della competenza finanziaria introdotte dal D.lgs n. 118/2011 ammontano ad un complessivo di € 1.507.539,93.

Di questi, 73.832,43 euro serviranno per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade. Altri 73.832,43 euro saranno investiti nelle attività di controllo, e di accertamenti delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di mezzi, e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Locale. Secondo l'articolo 208 c.4 punto c), 147.664,85 euro serviranno invece per interventi per la sicurezza stradale a tutela delle fasce deboli, interventi a favore della mobilità ciclistica e del trasporto pubblico, progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Una parte di questi serviranno per la previdenza complementare del Corpo di Polizia Locale.