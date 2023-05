Tariffa rifiuti, a Pettinengo un incremento medio di 7 euro all'anno

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il costo della TARI 2023 stabilito ed approvato nel Consiglio Comunale del 28/04/2023 avrà un incremento medio del 3.87 % che in assoluto, sulle 969 utenze (domestiche e non), porterà ad un valore medio di 7,47€/anno diviso in 2 rate.

Vogliamo inoltre ricordare che questo incremento percentuale, pur modesto rispetto all’attuale situazione inflattiva, nasce dal fatto che nel 2022 avevamo mantenuto gli stessi costi del 2021 pur potendo applicare un PEF (piano economico finanziario) approvato dall’autorità d’ambito (ARERA) superiore del 3.6%, operazione che avevamo deciso invece di non fare intervenendo su costi interni che incidevano sul costo TARI.

Approfitto di questa comunicazione per informarvi altresì che dal 01/07/2023 cambierà la raccolta del vetro che dovrà essere inserito “puro” nelle apposite campane mentre materiali come acciaio, alluminio, barattoli e contenitori per alimenti dovranno essere inseriti assieme alla plastica; a breve vi recapiteremo a casa un prospetto figurato per chiarire questi aspetti in maggiori dettagli.

Stiamo lavorando inoltre per partire in autunno con la raccolta della differenziata, separando il cosiddetto “umido” dal resto. Su questo argomento organizzeremo una serata con i Cittadini per parlarne e definire l’operatività".