Sport e solidarietà al Golf Club Cavaglià FOTO

Sabato al Golf Club Cavaglià ha fatto tappa il circuito con accesso diretto alla finale nazionale Prosecco Cup by Golf Settimo (18 buche Stableford, 3 categorie). Cento esatti i partecipanti allietati dalle degustazioni di bollicine.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Paolo Schellino Cavaglià 35, 1° netto Alessandro Marchese Rovedine punti 40, 2° Netto Maurizio Giletta Crema 38. 2a Categoria: 1° Netto Andrea Russi Settimo 39, 2° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 39. 3a Categoria: 1° Netto Paolo Mignano Cavaglià 43, 2° Netto Marco Rossi Primule 41. 1° Ladies Antonella Sumardiana Passavante Settimo 39. 1° Super Senior Aldo Valle Settimo 38. 1° Handicap > 36 Massimo Andaloro 33. Driving Contest Buca 5 Schellino Paolo e Susanna Spigolon. Nearest Unico Buca 9 Alessandro Signetto m. 3,81.Sport e solidarietà domenica al Golf Club Cavaglià con l’evento benefico Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus (18 buche Stableford, 3 categorie).

A concludere la giornata, dopo la ricca premiazione e l’estrazione dei numerosi premi della lotteria benefica, c’è stato il gran finale con lo Chef Giampiero Cravero con uno show cooking esclusivo dedicato al risotto con riso venere e gorgonzola.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 37, 1° Netto Edoardo Francesco Fantoni Crema 37, 2° Netto Paolo Maza Cavaglià 36, 3° Netto Massimo Stesina Cavaglià 34. 2a Categoria: 1° Netto Mauro Malinverni Cavaglià 42, 2° Netto Guglielmo Lecchini Crema 41, 3° Netto Giulio Girivetto Gressoney 39. 3a Categoria: 1° Netto Walter Meroni Buena Vista Country 40, 2° Netto Marco Ghinelli Pinetina 38, 3° Netto Prisca Rolando Cavaglià 38. 1° Ladies Patrizia Tallia Cavaglià 38. 1° Seniores Gaetano Thorel Castello Tolcinasco 38. Driving Contest Buca 5: Schellino Paolo e Corallino Monica. Nearest To The Pin maschile Buca 6 Feo Gianni m. 1,78, femminile Buca 6 Tallia Patrizia m. 2,53. Nearest To The PinMaschile Buca 9 Silva Jay m. 2,64, femminile Buca 9 Casalino Monica cm 9. Nearest To The Pin Maschile Buca 15 Ferrari Federico m. 2,28, Femminile Buca 15 De Fassi Negrelli Ginevra m. 4,70.

Dopo l’anticipo di giovedì con il classico circuito Golf Sì (18 buche, Stableford, cat. unica) ci aspetta un weekend a 5 stelle con due delle gare più attese del nostro calendario. Sabato farà tappa l’Audi quattro Cup (18 buche Stableford a coppie greensome categoria unica) uno dei circuiti di golf top a livello mondiale. Prevista area ospitality con possibilità di visionare le ultime novità Audi, omaggi e gadget per tutti i giocatori (palline ecc) e cocktail di fine gara con pasta. I vincitori saranno ospiti per finale nazionale che si svolgerà al Golf della Montecchia a Padova sabato 16 settembre, dove ci si giocherà l’accesso alla finale mondiale prevista Al Mouj Golf Club di Muscat in Oman a novembre.

Domenica farà tappa il 32° Campionato ACI Golf (18 buche 4 categorie), il circuito nazionale che ha in calendario una quarantina di prove che coinvolgono altrettanti Automobile Club e i più prestigiosi club di tutta Italia. In palio per i migliori di ogni tappa la finale diretta che si svolgerà Is Molas Resort a Pula Cagliari. Diverse le novità rispetto al 2022, vi consigliamo di leggere il regolamento sul sito o esposto sulla bacheca del circolo. I premi saranno riservati ai soci ACI e prima dell'inizio della manifestazione sarà possibile tesserarsi. A fine gara seguirà rinfresco con pasta.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.