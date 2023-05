Special Olympics: "Grazie alle aziende che ci supportano"

Per organizzare una manifestazione della portata dei Play The Games Biella 2023 sono indispensabili diversi ingredienti: l’impegno degli organizzatori, la disponibilità di volontari e istituzioni, il supporto delle aziende del territorio.

I titolari Dino Masso e Marco Bardelle parlano in modo entusiasta del mondo Special Olympics: “I motivi che ci hanno spinto a supportare l’evento sono principalmente legati al fortissimo impegno che ASAD Biella e Sportivamente da anni forniscono al territorio, due realtà diventate assolute protagoniste anche a livello Nazionale, non solo in ambito sportivo.

Per tutti questi motivi sposiamo il progetto Special Olympics e abbiamo deciso di supportare i Play The Games, poiché ci riconosciamo nei valori veicolati da Special Olympics.

Riteniamo che il territorio abbia bisogno di più persone come Charlie Cremonte e Susanna Rovere e sempre più aziende che investano in progetti come questi , in modo da restituire ciò che quotidianamente riceviamo. È anche un modo per farci conoscere al di fuori del Biellese, ma soprattutto un dovere morale nei confronti del nostro territorio”