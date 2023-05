Rugby, Biella cade contro Cus Milano

Contro Cus Milano, squadra rivelazione del campionato, si conclude con una sconfitta anche la prova di ritorno sul terreno del Giuriati di Milano. 22-18 il punteggio finale, il riassunto di una partita che poteva essere rovesciata se solo i due calci mancati avessero seguito la giusta traiettoria.

Non si possono cambiare i fatti, il campionato per Biella termina con una caduta che, considerata la vittoria di Rugby Parma su Alghero, lascia i ragazzi di Benettin in bassa classifica all’ottavo posto davanti ad Amatori Alghero, Pro Recco e alla retrocessa Cus Genova.

I primi quaranta minuti si aprono con due possibilità per i gialloverdi di andare ai pali nei primi tre. Susperregui ne concretizza soltanto una. Apre le danze la marcatura di Milano che prima dello scadere otterrà anche una meta tecnica. Tre punti ancora per Biella al 16’. Dominanti gli universitari in quasi tutte le fasi di gioco, nervoso Biella che gioca la metà del tempo in inferiorità numerica per i gialli inflitti a Vezzoli prima, Vaglio Moien poi.

Si riparte dal 14-6, ma i gialloverdi sembrano più vivaci e concentrati. Costruiscono gioco, subiscono la terza meta, ma al 17’ trovano la loro. Dalla difesa parte l’avanzata di Ramaboea. L’ovale passa per le mani di Haedo e Righi. Infrazione di gioco per Biella sui ventidue, si sceglie una ripartenza veloce. Gli avversari non sono a dieci metri, si riparte, si costruisce e dopo qualche pick and go, arriva la meta di Perez Caffe non trasformata. Una manciata di minuti e Biella, nuovamente in touche in zona offensiva, parte con le fasi a terra. Luca Loretti va corto per pochissimo, l’ovale si allarga per Sciarretta che segna e trasforma il 19-18. Biella continua a crederci e ci prova ostinatamente. Buona la difesa dei padroni di casa che colgono l’occasione di andare ai pali al 26’ per il 22-18 destinato a rimanere invariato fino ai tre fischi finali.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Primo tempo un po’ sottotono, un po’ spenti, anche se nonostante tutto i ragazzi hanno lottato tantissimo. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo attaccato e siamo andati vicino a rimontare e vincere la partita che per questione di piccoli dettagli non siamo riusciti a portare a casa. Nonostante la voglia di vincere dimostrata sul campo sia stata davvero tanta. Hanno dato tutti il massimo. Sono rimasto piacevolmente colpito dai ragazzi partiti dalla panchina che quando sono entrati hanno fatto la differenza. Non è mai facile entrare dalla panchina, ma loro hanno dato un grande contributo alla squadra”.

Milano, “Campo Sportivo Giuriati” – domenica 7 maggio 2023 ore 15.30 Campionato di Serie A, XXII Giornata Cus Milano v Biella Rugby 22-18 (14-6)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Susperregui (0-3); 11’ m. Perini tr. Borzone (7-3), 16’ cp. Susperregui (7-6), 34’ meta tecnica Cus Milano (14-6). s.t.: 9’ m. Galliano nt (19-6); 17’ m. Perez Caffe nt (19-11); 22’ m. Sciarretta tr. Corona (19-18); 26’ cp. Borzone (22-18).

Cus Milano: Lowndes; Colombo, Galliano, Raveggi (60’ Randazzo), L. Cederna; Borzone, Picone; Salas (29’ Ostoni), Guizzetti (cap.), Cicchinelli; Tervoradze, Pellumbi; Cambareri, Perini (50’ Cullhaj), Givani (50’ Parisi). Non entrati: Balistreri, Borgonovo, Allodi, R. Cederna. All. Festa.

Biella Rugby: Travaglini; Braga (35’ Cerchiaro), Ramaboea, Ongarello, Tosetti; Susperregui (55’ Sciarretta), Besso; Vezzoli (cap.), Perez Caffe (66’ Mafrouh), Righi; Haedo, Passuello (44’ Mondin); Vaglio Moien (55’ L. Loretti), Ledesma (60’ Vecchia), Panigoni (41’ Braglia). Non entrato: Benettin. All. Benettin

Arb. Cosimo Parisi (Catania) Cartellini: 16’ giallo a Vezzoli (Biella Rugby); 27’ giallo a Vaglio Moien (Biella Rugby); 45’ giallo a Colombo (Cus Milano); 67’ Tevdoradze (Cus Milano) Calciatori: Susperregui (Biella Rugby) 2/3; Borzone (Cus Milano) 2/3; Sciarretta (Biella Rugby) 2/3

Note: Giornata soleggiata, 32°, campo in ottime condizioni. 450 spettatori circa Punti conquistati in classifica: Cus Milano 4, Biella Rugby 1

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 22: VII Rugby Torino - Asd Rugby Milano 31-14; Rugby Noceto –I Centurioni 20-15; Cus Milano – Biella Rugby 22-18; Amatori Alghero – Rugby Parma 15-24; Rugby Parabiago - Pro Recco 71-26.

Classifica. Parabiago punti 83; Rugby Noceto 65; I Centurioni 64; Cus Milano 61; VII Rugby Torino 56; Asd Milano 55; Rugby Parma 52; Biella Rugby 50; Amatori Alghero 31; Pro Recco 16; Cus Genova 15.